Ciudad de México. La senadora Lily Téllez se destapó como aspirante a la Presidencia de la República para el 2024, y su primer pronunciamiento fuerte es que le gustaría ver tras las rejas, en una cárcel, al actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Téllez llegó al Senado de la República bajo las siglas de Morena, pero al tiempo renunció y pasó a formar parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum”; si hay que entrarle, pues hay que entrarle, y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, señaló la ex conductora de TV Azteca.

Acudió al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser “un violador serial de la Constitución”, además de que le gustaría “meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas”, pero no como un acto de venganza, sino como un acto de verdadera justicia.