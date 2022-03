Guaymas, Sonora. Luego de que el jueves pasado se concretara el hundimiento del ex buque ARM “Santos” PO106 por parte de la Secretaría de Marina y el Gobierno de Sonora, buzos de la Cuarta Región Naval en Guaymas, bajaron a realizar trabajos de supervisión al barco.

Una vez llevado a cabo el evento se supervisó el asentamiento del ex buque, ya que le llevará varios días tomar su lugar final debido a las condiciones arenosas del suelo en esa zona. Los buzos se han dado a la tarea de confirmar que el navío esté asentándose de manera correcta y que la corriente del mar no lo mueva de manera no adecuada.

Por lo anterior, la Semarnat, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Turismo (Sectur) informan a la ciudadanía que, por seguridad, el acceso al buceo del ex buque será permitido hasta dentro de 30 días, a partir del evento del hundimiento.

Se solicita a la comunidad en general, respetar las medidas preventivas y esperar a que las autoridades informen que el navío es una zona segura para el buceo deportivo y turístico.