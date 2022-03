Muere menor al caer de un juego mecánico desde 130 metros de altura

Un adolescente de 14 años de edad murió este jueves al caer de una atracción de 130 metros de altura en el ICON Park de Orlando, en Florida.

El menor subió al juego llamado Free Fall, en el parque de atracciones, cerca de las 23:00 horas. A los pocos momentos de que comenzó el paseo en el juego, el joven cayó.

La atracción desde la que cayó se estrenó en diciembre pasado y el ICON Park la promocionó como “la torre de caída más alta del mundo”.

El juego mide 131 metros de altura y en cuanto llega a su punto más alto se inclina 30 grados para que las personas miren el suelo por unos segundos. Después, los 30 visitantes a bordo caen 120 metros a más de 120 kilómetros por hora.

Testigos declararon a medios locales que durante el recorrido vieron que algo cayó de la torre, pero pensaron que era parte de la atracción. Cuando los visitantes se acercaron vieron que se trataba de un joven.

Un video tomado a nivel de suelo difundido en redes sociales muestra el momento en que el juego estaba en descenso y se observa que el joven cae. De inmediato las otras personas que iban en la torre Free Fall piden que alguien llame a una ambulancia y los trabajadores ingresan a la atracción.

Al ICON Park acudieron los servicios de emergencia y policías de la Oficina del Sheriff del condado de Orange, en Florida.

El adolescente que cayó fue trasladado a un hospital de la región, pero murió por la gravedad de las lesiones que presentaba.

Las autoridades abrieron una investigación por el fallecimiento del menor, pero todavía no se han revelado las causas de la caída desde la atracción.

La torre Free Fall es operada por Slingshot Group of Companies y fue fabricada por Keator Construction, según el sitio web del ICON Parks.

El parque de diversiones en Florida cerró la atracción desde la que cayó el adolescente y la Sling Shot, dos torres que también fueron inauguradas a finales de 2021 para “lanzar a los pasajeros desde un volcán en erupción”.

Slingshot Group of Companies aseguró a medios que cooperará con la investigación del accidente y envió el pésame a la familia de la víctima.

