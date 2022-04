Hermosillo, Sonora.- Una jornada de búsqueda positiva tuvo el colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’ la tarde de este jueves 14 de abril por rumbos de la costa de Hermosillo, al encontrar partes de una dentadura y un cráneo.

Por medio de su cuenta de Twitter, la líder del colectivo, Cecilia Patricia Flores, mencionó acerca del descubrimiento que posiblemente se trataban de los restos de su hijo Marco Antonio.

“Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo”, escribió en redes sociales.

Para Proyecto Puente, Cecilia compartió que a través de un llamado anónimo, le refirieron una ubicación, en la cual le aseguraron que ‘encontraría lo que anda buscando’.

“Batallamos mucho para llegar porque nuestra camioneta nos estaba fallando mucho, pero llegamos al lugar que me refirieron, hicimos la localización, yo rápido veo la dentadura, y pues se parece a la de mi hijo, entonces lo único que me resta es que el proceso sea lo más pronto posible, que me den las pruebas genéticas y que me digan si en verdad es mi hijo o no lo es”, explicó.

Patricia Flores, señaló que es la tercera vez que presiente que se trata de su hijo, sin embargo, en las últimas dos los resultados fueron negativos.

“A la información que tengo, él es mi hijo y voy a esperar que todo sea lo más pronto posible”, culminó.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora emitió un mensaje en sus cuentas de redes sociales para expresar su solidaridad con la líder del colectivo y desear que encuentre paz y fortaleza si se corrobora que el hallazgo de trata de los restos de su hijo.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que se realizarán las pruebas de ADN correspondientes para determinar si se trata del hijo de Cecilia Patricia Flores, quien busca a su hijo desde mayo de 2019.

Los restos se localizaron en los alrededores del Km. 5 de la Calle 20 Sur en un predio deshabitado de la carretera a la Costa de Hermosillo.