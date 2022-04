Nogales, Sonora.- Originaria de Los Mochis, Sinaloa, Griselda era madre de 2 niñas, una de un año y otra de 9 años de edad.

En su intento por cruzar el lunes 11 de abril por la noche, Griselda perdió la vida luego de que su pierna quedara atrapada y estuviera colgada boca abajo durante un largo tiempo.

«Cuando ella intentó cruzar, se enredó arriba del muro, no sé si con una cuerda o algo. Se quedó colgando. Lo que yo sé es que los coyotes intentaron bajarla pero no pudieron y tuvieron qué dejarla allí para que no los agarrara la migra».

Ésta no era la primera vez que la joven intentaba cruzar hacia el país vecino para tratar de dar una mejor vida a sus pequeñas, dijo su prima.

Ahora, las menores se quedarán con su abuela, la mamá de Gris.

En redes sociales familiares, amigos y conocidos han lamentado la pérdida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cochise detalló que el lunes aproximadamente a las 11:00 pm, fueron notificados de su fallecimiento.

Explicaron que cuando estaba del lado estadounidense en la valla fronteriza de International Road y Kings Highway, cerca de Douglas, quedó atorada en un arnés similar al rappel.

Se informó también que tras recuperar su cuerpo, años fue transportada a un hospital local donde fue declarada fallecida.

Finalmente se explicó que se completará una autopsia para determinar la causa exacta de muerte y la investigación continúa en la Oficina del Sheriff del Condado de Cochise.