Mujer que encontró el cuerpo de Yolanda no ha recibido la recompensa que ofrecieron de 100 mil pesos

Monterrey.- Debido a que el Gobierno de Nuevo León y la Comisión Estatal de Búsqueda ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos a quien brindará información sobre la localización de Yolanda Martínez Cadena, la mujer que encontró el cuerpo espera poder recibir la recompensa anunciada.

Dalia Viridiana Solís Soto, de 35 años, vecina de la colonia Las Lomas, en el municipio de Juárez, se convirtió en la persona que a través del 911 comunicó la existencia de un cuerpo que resultó ser el de la joven desaparecida.

Se ofreció una recompensa de 100 mil pesos a la persona que encontrara a Yolanda y Dios me la puso en el camino, me la topé en el camino a ella, yo sé como la encontré y todo, las autoridades pueden decir otra cosa. Yo descubrí a la chica, yo digo si se está

dando eso, pues si me lo van a dar bien y si no no”, mencionó.

El pasado domingo 8 de mayo a las 13:50 horas, Dalia localizó el cuerpo en un monte cercano a la calle Hortelanos en la colonia Los Huertos, en Juárez.

La mujer asustada llevó a los policías hasta el lugar.

Al día siguiente, la Fiscalía General de Justicia confirmó que es Yolanda, quien estuvo desaparecida 38 días.

“Me siento orgullosa porque yo la encontré y ya su papá va descansar ya no va a estar buscándola, yo la encontré, ya que le den cristiana sepultura”, agregó.

Ahora Dalia Viridiana busca que la autoridad cumpla y haga válida la recompensa que ofreció por dar pistas para encontrar a Yolanda.