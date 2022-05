Autoridades no atendieron denuncia por el maltrato de Ivan y fue asesinado por su padrastro

Mexicali, Baja California.- No es un documental de Netflix, no pasó en otro país, no pasó en otro estado, pasó en Mexicali.

Este pequeño se llamaba Iván Francisco y tenía tan solo 4 años de edad, vividos en sufrimiento.

Su padrastro en complicidad con su mamá, abusaba de el física, emocional y sexualmente, que no se nos olvide.

Iván presentaba 11 costillas fracturadas, desnutrición severa, fractura craneal, hígado destrozado, 33 marcas en todo el cuerpo, marcas en pies y manos por las cadenas con las que lo amarraban y presentaba huellas de ser violado mas de una ocasión, que no se nos olvide.

Hace un año se presentó una denuncia ante la FGE por maltrato contra Iván, pero no hicieron nada, que no se nos olvide.

Hoy, cuando ya no está, ahora si las autoridades se ponen a trabajar, después de todo lo que sufriste, porque a eso no se le puede llamar vida.

Iván ya no está, que no se nos olvide.