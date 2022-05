Exhiben audio del líder nacional del PRI: "A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre"

Ciudad de México.- El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue expuesto de nueva cuenta en el programa de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, quien durante las semanas recientes ha dado a conocer audios en los que se compromete al exmandatario campechano por presuntos delitos electorales.

Ahora el polémico audio está relacionado con los periodistas. Presuntamente, Moreno Cárdenas habría arremetido con palabras haciendo referencia a matarlos de hambre.

“Dile que me traigan mi maletín. Yo siempre lo he dicho, el hijueputa que se pase de verga, una verguiza, verguiza salvaje. Na’más te voy a dar un dato… a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije… “, se escucha en el audio.

Previamente, una voz a la cual no se identifica, hace referencia al empresario del ramo de la comunicación, Alejandro Arceo a quien asegura le mentará la madre. “Oye este hijueputa de Alejandro Arceo le voy a mentar la madre”, se puede escuchar en la grabación.

Dichos audios fueron presentados en la sección del periodista Juan Herrera Real “Las fake news”, quien descartó que se trate de espionaje asegurando que se tratan de audios obtenidos por parte de colaboradores quienes entregaron las cintas.

Sobre dichas grabaciones, la gobernadora Layda Sansores fue enfática en señalar los abusos a la prensa por parte del ahora dirigente nacional del Revolucionario Institucional. “Que terrible que doloroso, matarlos de hambre”, comentó.

“Que no los extorsionen, no los condiciones, no los humilles. Sino que les des el respeto y que los apoyen para que hagan buenas investigaciones”, hizo referencia la gobernadora acerca de los pagos a periodistas independientes como estímulo a su labor.

Cabe señalar que durante la presente semana, el presidente estatal de Morena en Campeche anunció que han presentado una denuncia contra Alejandro Moreno por presuntos delitos electorales relacionados con el pago de 5 millones de dólares a Antonio Solá, asesor político durante la campaña de 2021 en Campeche.