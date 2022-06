Limpia-vidrios logra graduarse como doctor en la Universidad del ICEST

Matamoros, Tamaulipas.- Un joven originario de Matamoros que se dedicaba a limpiar vidrios para poder pagar su carrera pudo graduarse como doctor, sin embargo sus padres murieron y no pudieron ver su gran logro.

El joven identificado como César David Caballero acudía a la Avenida División del

Norte y Acción Cívica vestido de doctor para limpiar parabrisas de los vehículos y así

poder pagar su carrera; tras el esfuerzo constante de todos los días, su historia se hizo

viral hace 7 años.

Por ahora Cesar está casado y se graduó como doctor en la Universidad del ICEST

Campus Matamoros 2001, por lo que escribió un emotivo mensaje para sus padres

que fallecieron y que tristemente no pudieron verlo terminar su carrera que con tanto

sacrificio pagó.

La educación al igual que los valores comienza en casa. Muchas virtudes que tenemos

loas obtuvimos de nuestros padres, aquellos que más allá de techo, ropa y comida nos

ofrecieron conocimiento, la oportunidad de salir a delante, la opción de “Lograr más

de lo que ellos lograron” y no nos pedían nada a cambio.

“Hoy agradezco a mis padres por todos los sacrificios que hicieron por mí, aunque yo

ni cuenta me daba; agradezco su apoyo moral, incluso agradezco la disciplina que me

trajo hasta este punto y el amor que me hizo soportar los momentos difíciles. Espero

estén orgullosos de lo que forjaron, espero también vernos pronto, pero lo que más

espero es que sientan la misma felicidad que sentí yo al culminar esta parte de mi

carrera.