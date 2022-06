El banco HSBC vuelve a dar noticias a sus usuarios, quienes en la última semana de mayo reportaron una caída en el sistema que les impidió realizar operaciones, solo que en esta ocasión es la propia institución financiera la que adelantó que se llevará a cabo un mantenimiento a sus servidores, por lo que no se podrán utilizar cajeros ni usar las tarjetas para compras en Internet.

En días recientes, en redes sociales se ha difundido que algunos usuarios de la app se han encontrado con mensajes de error. Sobre estos incidentes, el banco respondió que el mensaje de error que aparece en las pantallas de la aplicación móvil HSBC México, Control total se debe a que se encuentra en mantenimiento.

Así, HSBC informó a sus usuarios, a través de un correo electrónico, que este domingo 12 de junio de 2022, se llevará a cabo un trabajo de mantenimiento, por lo que a partir de la 1:30 de la madrugada y hasta las 4:30 am, no se podrá hacer uso de cajeros automáticos, no se podrán usar sus tarjetas en comercios ni tampoco realizar compras por Internet.

“Durante este corto periodo no podrás hacer uso de Cajeros Automáticos HSBC o compras en comercios o en línea con tu tarjeta de Débito HSBC. Te recomendamos planear tus retiros y realizarlos antes de estos horarios”, señaló la institución financiera a sus clientes.

BBVA, el más criticado por sus fallas masivas

El banco de origen español ha sido el blanco de críticas en redes sociales debido a sus recurrentes fallas en la aplicación y servicios en línea, de hecho, en alguna ocasión también llevó a cabo una actualización en sus servidores, sin embargo, un error humano derivó en que miles de clientes no pudieran hacer uso de los servicios.

Apenas el 1 de abril de 2022, usuarios reportaron la caída en el servicio de la aplicación del banco BBVA México. Lo que ocasionó la molestia de miles de usuarios en Twitter.

“En BBVA México informa a todos sus usuarios que estamos presentando intermitencias en nuestros servicios. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes y dar curso a las operaciones que nuestros usuarios requieran. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados”, informó el banco por medio de un comunicado en sus redes sociales.

Los usuarios denunciaron que no es la primera vez que pasa en el año y que además es recurrente que suceda esto cuando es quincena y tienen que hacer pagos importantes. Operadores de la institución bancaria contestaron algunos de los mensajes afirmando que se encontraban trabajando en la situación e invitaban a los usuarios a tratar de ingresar a la aplicación en el lapso del día.

Otro episodio polémico protagonizado por BBVA ocurrió el 9 de mayo de este año, cuando algunos clientes reportaron depósitos “sorpresivos” a sus cuentas, lo que en primera instancia generó alegría por contar con un dinero “extra”. Sin embargo, la ilusión duró poco pues el banco salió rápidamente a aclarar que “el saldo que apareció como disponible” fue a causa de un error humano.

La tristeza y enojo se apoderó de los clientes que ya habían gastado ese dinero, pues la institución aclaró que deberían devolverlo y fijó un plazo de tres meses para poder llevar a cabo ese procedimiento.

Para los usuarios que no hicieron uso del dinero que llegó por error, el grupo español ofreció un café gratis en compensación, pues reconoció que la situación generó una gran confusión entre los clientes afectados por ese error, que según se estimó, le costó algunos cientos de millones de pesos.