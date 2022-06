Vendedora de elotes logra que su hijo se gradué con honores de la universidad

Ciudad de México.- Tener estudios universitarios no siempre es sencillo, algunos tienen que trabajar y pagarse la carrera, y otros cuentan con el apoyo económico de los padres; sin embargo, esto no quiere decir que ellos no hacen un gran esfuerzo por conseguir ese dinero.

Es por esta razón que Fernando Vela, quien se ha graduó de la universidad con honores, pues concluyó sus estudios superiores con calificaciones excelentes, en su ceremonia de graduación le agradeció a su madre Teodora Orellana, ya que se hizo cargo de él y sus hermanos con esfuerzo y trabajo duro.

“Vendiendo papa con huevo, caldo, picante y charque supo sacar adelante a mis hermanos y a mí. Ella es mi motivación para salir adelante”, menciona en el emotivo mensaje que le dedica a su madre.

Teodora acompañó a su hijo en la ceremonia y recorrieron el campus mientras Fernando le hacía un tour por el que había sido su centro de estudios durante cuatro años.

“Llevé a mi mamá por un recorrido por la universidad”, señaló el joven en sus redes sociales.

¿Por qué estudió solo cuatro años una carrera universitaria?

El corto tiempo que permaneció cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se debe a que estudió bajo la modalidad de Buen Desempeño, por lo que pudo terminar de manera acelerada y no tuvo que elaborar ni siquiera una tesis. De esta manera, se ha convertido en el primero de cuatro hermanos en concluir sus estudios superiores.

“(Ese día) La felicidad en mi corazón era tremenda. Al ver el rostro (de mi madre) me daba cuenta que estaba contenta, ya que desde que nací en mi vida todo fue ella, mi gran amiga”, añadió Fernando.