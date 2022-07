Natanael Cano: "¿Hay alguien que tenga más talento y futuro que yo? ...Porque todavía no lo conozco

Tal parece ser que Natanael Cano se siente más grande que Luis Miguel, pues afirmó que no existe nadie en México que no tenga más talento ni futuro que él.

A través de sus redes sociales, Natanael Cano habló sobre su propia música y afirmó que no existe artista alguno en todo el territorio mexicano que se le acerque ni que sea como él.

«Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo», pronunció.

