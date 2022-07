Hermosillo, Sonora.- Aumenta a cuatro el número de víctimas mortales que dejó el accidente ocurrido durante la la madrugada del domingo en la carretera que conduce a Bahía de Kino.

La tercera víctima es la madre y abuela de la familia, quien dejó de existir como consecuencia de las lesiones sufridas cuando era atendida en el hospital.

Como se informó con oportunidad el fatal accidente deja cuatro personas sin vida, entre ellos un agente de la policía, dos hermanitos de 4 años, y la abuelita de la familia, además hay tres integrantes más que resultaron gravemente lesionados.

Por medio de redes sociales la familia escribió el siguiente mensaje para solicitar apoyo a la comunidad:

«Sabes que el Domingo iba rumbo a mi casita y ya no regresé sano, pues no se que pasó sólo se que me encuentro en cielo pero no estoy sola llegó mi Abuelita mi Primito estoy con Dios mi madre y mi padre siempre me hablaron de él por eso no tengo miedo, porque se que estar en el Reino de Dios, es estar en un lugar donde no hay maldad».

«Solo te quiero pedir un favor que en el accidente también iba mi papá, mi mamá y la mamá de mi primo, los cuál están delicados, quiero pedirte que si en tu casa hay un rinconcito Ores🙏 por toda mi familia, que le pidas a Dios por mi padre, madre, primo que se salven que deje a mi mamita regresar a ser feliz en la tierra»

«Quiero pedirte mi querido pueblo de la Miguel Alemán que apoyes a mi familia con los gastos médicos también están pidiendo donadores de sangre, mi familia está destrozada y todavía tienen que oír de papeleos es tanto del funeral, no somos los únicos te dejaré fotos de mi demás familia que está grave es algo que le duele a mi familia y también a mi pueblo no dejen solos a mis familiares que se encuentra de pie solo esperando un milagro».

Ora por mi familia arrodíllate ante Dios por mi familia te dejo número de mi tía Martha Ramos Mendoza para que la apoyes en lo que puedas (662) 144 9802 al número de cuenta BanCoppel 4169 1604 3505 7501.