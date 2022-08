Joven guaymense que iba a la playa desaparece justo después de enviar su ubicación

Guaymas, Sonora.- Familiares del joven Joel Eduardo Matzura Calleros, solicitan la ayuda de la ciudadanía para encontrarlo, después de que desapareciera desde el pasado 7 de agosto cuando subió a un taxi para dirigirse a la casa de su novia.

Familiares informaron que el joven iba a recoger a su novia a bordo de un taxi, con el objetivo de ir a la playa, pero en el camino le envió un mensaje a un familiar con su ubicación y le advirtió que estuviera al pendiente de ello, pero agregó que ya no le enviará mensajes.

El familiar al ver el mensaje se mostró sorprendido y al querer contactarlo ya no obtuvo respuesta, por lo que desde ese momento ya no se supo de su paradero; lamentablemente debido a la mala conectividad de la red no pudo recibir la ubicación en tiempo real y por tanto desconoce donde se encuentre.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero se puede comunicar al 911.