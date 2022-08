Damnificados empalmenses perdieron todo por inundaciones y necesita ayuda

Empalme, Sonora.- En las colonias Bella Vista y La Pitic, en Empalme, los residentes sacaron sus pertenencias para limpiar las casas, afectadas por las inundaciones registradas por las lluvias los últimos días.

Julieta Rodríguez vive desde hace 36 años en la colonia Bella Vista en Empalme, dijo que la subida del agua pasó muy rápido, se trasladó al muelle para conocer el nivel del mar; dijo que se tardó 30 minutos y al regresar a su casa se percató que su casa se sumergió en el agua.

“Todo se miraba tranquilo la verdad, se habían instalado los puestos de mariscos, estaba abierto el Oxxo, había mucha actividad, cuando regresé pues no hice menos la alerta de mi tía y empecé a echar cosas al carrito y alcanzamos a rescatar los papeles importantes”, mencionó.

Para apoyarla con despensa, muebles y/o prendas, puede contactarse al número 622 123 3093.

Juana Padilla Buelna, de 66 años, dijo que la inundación en Empalme fue atemorizante y se sintió afortunada de que ocurrió en la noche, porque no se imaginaba cómo les iría sin ver o estar durmiendo.

“El temor de que el techo se me vaya a caer, hubiera muerto como sapo aplastada. Toda la ropa se nos echó a perder, colchones, cobijas, todo y pues vamos a quedar en cero, es volver a empezar de nuevo”, externó.

Para ayudar a Juana pueden comunicarse al número de su hermana Ana Rita Padilla Buelna al número 622 120 6266.

Adelaida Duarte, quien vive en Empalme desde hace 7 años, compartió que nunca antes vivió algo igual, ya que no vivía en la ciudad cuando tocó tierra el huracán Jimena en el municipio y regiones cercanas.

“Fue un show, cayó de sorpresa porque fue de repente que se soltó y empezó a subir el agua, gracias a Dios no llegó hasta arriba, pero en la casa de otros vecinos si se veía que faltaba un metro para llegar al techo; de repente el agua empezó a llegar por todos lados y ya no se veían el muelle, ya no se veía nada”, mencionó.

Para quien quiera apoyar a Adelaida, se pueden comunicar al número 622 182 2097.