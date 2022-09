Proponen iniciativa para que toallas sanitarias sean gratis en escuelas primaria y secundaria

La iniciativa presentada por la Bancada Naranja en el Congreso de Sonora, propone incluir el derecho al acceso de insumos de gestión menstrual para las niñas y adolescentes en la educación básica de nuestro Estado, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

Hermosillo, Sonora.- “En mi trayectoria como docente universitaria conocí la historia de muchas mujeres que encontraban como única opción, ausentarse durante los días de su periodo; en Hermosillo, la capital de este Estado, una zona urbana donde se pensaría “que eso no pasa” hay niñas y adolescentes usando migajón de pan para absorber su periodo menstrual. Eso, lo escuche directamente de un grupo de adolescentes” indicó la diputada Rosa Elena Trujillo durante la presentación de la iniciativa de menstruación digna.

La propuesta de la Bancada Naranja en el Congreso local, establece incluir en la ley de Educación del Estado de Sonora, el derecho al acceso de insumos de gestión menstrual para las niñas y adolescentes en la educación básica de nuestro Estado, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, así como espacios sanitarios limpios, funcionales y seguros; así como la enseñanza sobre salud y gestión menstrual en las escuelas.

En México poco se habla de la menstruación a pesar de ser un proceso biológico e involuntario como la respiración; ha sido una labor titánica lograr el reconocimiento de las problemáticas sociales que surgen en torno a este tema tan natural, particularmente para las mujeres, niñas y adolescentes, que por la falta de recursos económicos no pueden acceder a estos insumos; las cuáles, son la gran mayoría.

Al respecto a legisladora Trujillo Llanes señaló que: “Tomando en cuenta que la menstruación se presenta regularmente entre los 10 y 54 años de edad; que el período suele durar de 3 a 7 días; que es necesario cambiar las toallas sanitarias o tampones cada 4 horas durante el ciclo menstrual; que en promedio las mujeres utilizan de 20 a 30 toallas sanitarias o tampones al mes; o 300 al año, o de 10 mil a 15 mil piezas a lo largo de la vida, el costo promedio por mujer significa 26 mil pesos en toallas o 30 mil pesos en tampones, a lo largo de su vida menstrual”.

“La menstruación no es opcional y las condiciones para enfrentarla son muy desiguales: la falta de información, el no acceder a insumos necesarios y al agua, así como a espacios dignos para el aseo, son condiciones que colocan a las mujeres en mayor vulnerabilidad: En México 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza; 36% no tiene abasto diario de agua y 33% sin un excusado con descarga directa de agua”.

“Los datos en las escuelas no son muy alentadores: un 38% de los planteles educativos en México no disponen de agua todos los días de la semana; 19% carece de inodoros suficientes para las estudiantes y el 58% no ofrece agua potable. Solo el 40% de los baños escolares cuentan con condiciones adecuadas de limpieza y seguridad para niñas, niños y adolescentes”. Agregó la diputada de la Bancada Naranja.

En estas condiciones la menstruación se vuelve parte de este fenómeno de reducción de oportunidades, pero también en esta realidad hay importantes esfuerzos de solidaridad de la ciudadanía, quienes constantemente generan redes de apoyo, para dignificar a través de donaciones, las condiciones de vida de muchas personas; como la instalación en nuestro estado de el “Banco de Insumos Menstruales del Norte” por parte de Visible Sonora, Kybernus y Lex Feminae, en coordinación con la Organización para Chicas.

Rosa Elena Trujillo agradeció la participación a las dos jóvenes sonorenses, Rebeca Gutiérrez y Reyna Benavides, participantes del 4to Parlamento de Mujeres del Estado, por haber participado el pasado mes de marzo con ponencias para que la menstruación digna sea garantizada como un derecho.

El problema está presente y es necesario respaldar estos esfuerzos sociales y colectivos para hacer de la menstruación digna una política pública con perspectiva de género, contemplada en la ley de Educación de Sonora y en el presupuesto.