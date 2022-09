Multarán a conductores de vehículo "chocolate" a partir del 20 de septiembre

Sonora.- En las entidades en donde llegaron los autos chocolate ya casi finaliza el periodo de regularización, por ello, autoridades locales llamaron a los ciudadanos a realizar el trámite antes del 20 de septiembre, pues es la fecha límite que marca el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a principios de año.

A inicios de año el Gobierno publicó el decreto para regularizar los autos chocolates en algunas entidades del país, por ello:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila de Zaragoza

Durango

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

Puebla

Las personas que radiquen en los estados anteriores, tienen que realizar su cita a más tardar el 20 de septiembre para poder hacer el trámite y legalizar sus autos. En ese sentido, algunos gobernadores solicitaron a sus ciudadanos iniciar el trámite lo antes posible, a fin de evitar alguna problemática.

¿Multas por no regularizar en la fecha límite?

El decreto marcó como fecha límite el 20 de septiembre del presente año para regularizar los autos chocolates, por lo que no se tiene prevista una ampliación del proceso, por ello, en dado caso de no hacer el proceso, seguirán las multas estipuladas en la ley por no tener legalizado un carro de este tipo.

¿Cuánto cuesta legalizar un carro chocolate?

Ojo, el costo del proceso está estipulado en 2 mil 500 pesos para todas las entidades que están inscritas en el programa, según explicó el decreto.

“Que se refrenda el compromiso del Ejecutivo Federal a que el procedimiento de regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera cueste solamente a los propietarios la cantidad de 2 mil 500 pesos, por los trámites que corresponden al Gobierno Federal, por concepto de aprovechamiento único”.

Ahora ya sabes la fecha y el costo de regularizar un auto chocolate, todavía hay tiempo