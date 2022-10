Abuelita guaymense se viste de tránsito para agilizar el tráfico afuera de la escuela a la que asisten sus nietos

Guaymas .- Para poner el ejemplo a la ciudadanía de Guaymas, una señora se colocó un chaleco fosforescente con el objetivo de apoyar la circulación vial de las personas que se dirigen a la escuela de sus nietos.

Se llama Carmen y es la primera oficial de tránsito ciudadana voluntaria en el puerto, además fue ella misma trabajó como policía auxiliar hace algunos años.

La valiente abuelita ya había solicitado la presencia de tránsito desde que inició el ciclo escolar, pero recibieron la noticia de que no había personal para tal petición.

Al preocuparse por la seguridad de sus nietos y del resto de los estudiantes, y evitar la preocupación diaria que el cruce de la calle provocaba, fue que decidió utilizar su conocimiento adquirido como policía auxiliar.

No es novedad que los automovilistas no respeten el cruce peatonal y en este caso no sólo se trata de niños, sino que también los padres de familia corren riesgo.

La tarea de Carmen fue conseguir un chaleco adecuado, un silbato y poder así convertirse en la oficial de tránsito por unas horas al día.

Gracias a su amor de abuela, es capaz de instalarse sola en el Periférico de la ciudad a diario, durante las horas de entrada y de salida de la escuela para dirigir el tráfico vehicular.

Su labor consiste en orientar a los conductores que transitan en ese momento, pero principalmente proteger a los pequeños peatones, mismos a los que ayuda a cruzar de la mano.

Con esta acción, esta mujer demuestra que el amor por los nietos es capaz de soportar las condiciones climáticas de cualquier horario.

La preocupación por sus nietos y sus amiguitos, la llevó a tomar esta iniciativa sin recibir un peso alguno por tal acción, pero si recibe la tranquilidad de que los estudiantes en general están fuera de peligro con su presencia.

Reportero/Fuente: Roxana Izaguirre.