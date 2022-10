Al menos 127 personas murieron luego de que fanáticos enardecidos invadieron la cancha tras un partido de fútbol en Malang, Indonesia, la noche del sábado, informó la policía.

El caos estalló después de que el partido terminara 2-3 para los visitantes.

Miles de fanáticos del Arema FC saltaron al campo después de que su equipo perdiera.

En los videos que circulan en redes sociales se muestra que el nivel de violencia llegó a todos los rincones del estadio y sus inmediaciones, por lo que intervinieron las fuerzas armadas de Indonesia para calmar los ánimos.

«Murieron por el caos, los empujones, los pisotones y la falta de aire», dijo el jefe de salud del distrito de Malang, a la TV local.

«La situación se salió de control cuando las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra las gradas», dice el medio ‘Kompas’.

