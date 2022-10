Sonorense es líder en la competencia gastronómica más importante de México

Por Rosa Lilia Torres

Huatabampo, Sonora.- Su cara está en las plataformas digital más importantes de México y su estilo le ha valido ser desde hace unas semanas el líder de la competencia de gastronomía más importante de México: Iron Chef México.

Salvador Lam Chang es originario de La Loma de Etchoropo, en el municipio de Huatabampo, Sonora, la Tierra de Generales, lugar donde pasó su infancia y adolescencia junto a sus tres hermanos bajo el cuidado de sus padres, ambos docentes de la región.

“Desde los sietes años me gustó el deporte, la música y la actuación; me encantaba el deporte y lo comencé a practicar, después descubrí la actuación y quería ser actor para interpretar papeles de deportistas; curiosamente conocí la actuación hasta los 16 años de edad”, recordó.

Por cuestiones de trabajo de sus padres, Salvador se mudó a la ciudad de Hermosillo, Sonora ahí tuvo entonces su primer acercamiento con el teatro y descubrió así su verdadera pasión: La actuación.

En sus estudios en la Universidad de Sonora dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Salvador descubrió el gusto por la fotografía y el video por ello se enfocó en la producción audiovisual.

“Estoy muy agradecido con la Unison porque hay muchas vertientes para seguir y conocí a grandes personas, grandes maestros que me adentraron muy bien en la actuación y el teatro, desde el año uno empecé en teatro junto a mi carrera de comunicación”, explica.

Luego de terminar su carrera de comunicación, Salvador comienza a estudiar en la Ciudad de México junto a uno de sus hermanos y es ahí cuando comienza a despegar dentro de su elección de vida.

“Llegué con dos maletas enormes, con mi ilusión y todavía no me decían que iba a quedar en Casa Azul, pero ya venía con todo para entrar ahí, al final lo logré, gracias a mis maestros de la Unison quienes me guiaron en todo”, recuerda.

Su talento le ha abierto grandes puertas, además de ser actor, Salvador es director y productor, cuenta con su propia empresa Rango Estudio, un estudio de fotografía especializado en retratos de modelos, actores y personas que desean mostrar una imagen empresarial.

Hoy enfrenta uno de los retos más grandes de su vida: Irón Chef, un reality show de Netflix donde compiten los mejores chefs del país para ganar los cuchillos más importantes en el mundo de la gastronomía.

Sin dudarlo Salvador tiene un estilo único, es algo introvertido y misterioso con porte de modelo que le ha dado ese toque de misterio del que gusta y utiliza tanto Netflix.