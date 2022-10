Concesionarios de la ruta Guaymas Norte abusan de estudiantes y no les respetan la tarifa

Guaymas, Sonora.- Usuarios del Transporte Público en Guaymas siguen reportando irregularidades en el servicio que prestan los concesionarios y los abusos de los que son víctimas.

Como fue el caso de los usuarios de la unidad 110, de la ruta 1 de Guaymas Norte, que no respetan la tarifa de estudiante y les cobran el doble de la tarifa autorizada por la ley, además de que son muy prepotentes denunciaron usuarios.

Ellos son estudiantes del Cet del Mar y muchas veces salen hasta las tres de la tarde y no es justo que uno de los chóferes no los deja subir a la ruta 1 de Guaymas Norte, porque son estudiantes.

«La tarifa que ellos cobran es de entre 12 y 16 pesos, en este caso mis hijos pagan al subir por que yo le doy el dinero a mi hijo mas grande y el paga por los dos, pero ese día mis hijos se bajaron del camión y el chofer le pidió a mi hijo que le pagara y mi hijo le contestó que ya le había pagado por los dos al subir, a lo que el chofer le dijo con groserías y palabras altisonantes, y mi hijo para no seguir alegando decidió pagarle el pasaje como usuario normal, pero ya por la tarde cuando intentaba volver a tomar esa ruta el chofer ya no lo dejó subir y creo que no es justo, le cobran 10 pesos dos veces en la misma ruta de ida para el centro y portando su credencial.