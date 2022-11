Muere ex policía al ser atropellado en Agua Prieta

Agua Prieta, Sonora.- La madrugada de hoy sabado se reporto un atropellamiento en la calle 20 y 21 avenidas 29 a pocos pasos de la Carretera Federal, por una vehiculo tipo pick up “chico”, probablemente Ford Ranger o Chevrolet S10, la victima resultó ser un ex policía municipal quien minutos después perdió la vida en el Hospital del Seguro Social al no superar las lesiones recibidas.

La victima fue auxiliada por Socorristas de Cruz Roja Mexicana y trasladada de emergencia debido a que presentaba lesiones muy graves, entre ellas traumatismo craneoencefálico severo, en tanto agentes de la Policía Municipal iniciaban las investigaciones entrevistando a los testigos presénciales que a pesar de la hora se encontraban en el lugar.

Así lograron enterarse que no se trato de un accidente sino de un acto premeditado, aparentemente por problemas familiares, ya que el conductor regreso para atacar a su victima con el vehiculo para posteriormente darse a la fuga.

La victima fue identificada como Ramón R. G. de 46 años de edad quien durante algunos años se desempeñara como agente de la Policía Municipal y posteriormente como Guardia de Seguridad en supermercados y restaurantes de esta ciudad.