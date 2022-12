Joven sonorense es aceptado para estudiar en la Universidad de Harvard.

Sonora.- El es Gussiry López, originario de Cananea, Sonora quien por su notable desempeño académico logró ser aceptado por una de las universidades más importantes del mundo de donde han salido líderes como Barack Obama y Jonh F. Kennedy.

«Estoy muy feliz de compartirles que después de años de no creer que lograría entrar a una universidad logré llegar hasta aquí. Felizmente les comparto que logré entrar en la universidad de Harvard. Fue un proceso largo de admisión y exhorto a todos los alumnos cananenses que piensan que por venir de Cananea no llegarán a entrar a una universidad como Harvard a que no piensen de esa manera. Buscando los medios y preguntando todo se logra, es más fácil de lo que creen», compartió en sus redes sociales.

!#Enhorabuena, felicidades!