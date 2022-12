Ciro Gómez Leyva se resguardó en la casa de su amigo Manlio Fabio Beltrones

Ciudad de México.- Ciro Gómez Leyva relató lo que sucedió la noche de este jueves 15 de diciembre, cuando fue víctima de un atentado mientras iba a bordo de su automóvil con destino a su domicilio, en la Ciudad de México.

El periodista mencionó que venía un carro delante de él, que iba muy lento, y mientras escuchaba la radio, escuchó “al menos dos disparos, quizás fueron más”, y al voltear hacia enfrente, observó a una persona disparándole desde una motocicleta.

“Me incliné hacia la derecha y siguieron disparando, no paré el coche, levanté la vista y vi como seguía la motocicleta y el tipo sacando el cuerpo de la motocicleta disparaba contra el coche”, narró.

Gómez Leyva mencionó que luego de que ambos vehículos huyeran, notó que su auto no funcionaba bien y al ver que no alcanzaría a llegar a casa, se refugió en el domicilio de Manlio Fabio Beltrones.

“Me di cuenta que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas, saque mi teléfono no pude, me temblaba la mano, no supe que hacer, y recordé que a 200 metros adelante vive un vecino queridísimo y amigo Manlio Fabio Beltrones.

Con lo que pude llegué a su privada, le dije a la persona de seguridad, que vio los impactos en el coche, que si me dejaba pasar, por fortuna estaba Manlio en su casa, ahí estuve y de inmediato nos comunicamos con las autoridades”, explicó.

Finalmente, mencionó que diferentes miembros de seguridad llegaron hasta el domicilio, rindió su declaración ante el Ministerio Público y tras ponerle “seguridad y escoltas”, regresó a su casa como a las 4:00 horas.