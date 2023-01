Localizan sin vida en Ensenada a joven empalmense que estaba desaparecido

Con un desgarrador mensaje de agradecimiento la madre de Iancarlo Silva Ortiz, el joven sonorense que desapareció en Ensenada el pasado 30 de octubre en un bar de la ciudad, confirmó que fue el de su hijo, el cuerpo localizado el pasado miércoles 25 de enero en

los cerros aledaños a Villa Colonial.

Este es el texto donde agradece a la comunidad, autoridades y buscadores.

«Después de 88 largos días de incertidumbre de no saber de mi hijo Iancarlo Silva al fin lo

encontré este 25 de enero del 2023. No de la manera que me hubiera gustado encontrarlo, pero Gracias a Dios ya se donde esta y podré darle un digno descanso.

Gracias al apoyo de la Fiscalía de Ensenada, buscadoras del colectivo Buscando a José

Alfredo Trinidad Martínez y Armadillos Rastreadores Ensenada la búsqueda fue positiva.

Hoy mi familia esta de luto, por respeto a mi hijo a mi y a mi familia, habíamos mantenido muy discreta la información, queríamos esperar el resultado del ADN, pero están en su derecho a saber ya que han estado al pendiente.

No me queda más que agradecer el apoyo brindado, solo les pido el respeto que nos merecemos.

Gracias, Fany, Ale, Eyra, Densa y Mario, sin ustedes no hubiera sido posible».

Como se informó con oportunidad, el 1 de noviembre del 2022, la Fiscalía General del

Estado emitió una pesquisa por Iancarlo Silva Ortiz, quien desapareció la madrugada del 30 de octubre en la zona de bares de Ruiz y Primera.

El joven de apenas 20 años de edad, nativo de Sonora quien estaba estudiando en Ensenada había ido con amigos de fiesta y esto