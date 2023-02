Matan a madre inocente cuando se dirigía su trabajo en el fraccionamiento Las Américas

Guaymas, Sonora.- La iolencia en Guaymas cobra la vida de una madre de familia inocente que sólo iba a trabajar cuando fue alcanzada por las balas asesinas, en el fraccionamiento Las Américas. La víctima respondía al nombre de Sandra, una madre de familia inocente que le tocó estar en el momento y lugar equivocado, cuando se dirigía a su trabajo sujetos armados dispararon contra un hombre que caminaba junta a ella, lo que ocasionó fuera alcanzada por las balas asesinas y le arrebatarán la vida.

En redes sociales familiares y amigos mostraron su consternación y exigieron justicia por otra víctima más de la violencia que azota la región y el evidente combate fallido contra la delincuencia organizada.

La hija de la víctima escribió el siguiente mensaje en su red social:

«Y qué va pasar como siempre un caso más sin resolver , por qué no mi mamá no andaba mal ni hizo algo malo , ella simplemente iba agarrar camión rumbo al trabajo cuando quedo en medio de una balacera y me la mataron de la manera más cruel que pueda existir, no nada más le arrebataron la vida a ella, si no a mi abuelito y a mi qué dependemos en todos los sentidos de ella… hace poco pase por algo similar sin haber echo nada, solo por que gente injusta se va contra inocentes y no contra los que deberían y gracias a dios no pasó a mayores y la estoy contando, pero psicológicamente y físicamente quede muy afectada y el día de hoy, muerta en vida, por qué me arrebataron lo que más amo y lo único que tenía en esta vida. Estoy cansada en todos los aspectos de todo lo que nos está ocasionado esta inseguridad, ya basta de llevarse inocentes entre las patas … hasta cuando».