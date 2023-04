Héroe que salvó la vida a joven que pretendía lanzarse de un puente pide apoyo para su esposa

Hermosillo, Sonora.- Lo que era un día normal en la vida de Antonio Hernández Silva se convirtió en algo que lo marcaría para siempre, ya que en el destino estaba escrito que salvaría la vida de una jovencita que intentaba saltar del puente de la calle 300, hazaña por la que los cajemenses lo denominaron “héroe”.

Dicho “héroe” ahora requiere del apoyo de la ciudadanía para sacar adelante a su esposa, quien por una enfermedad se encuentra postrada en cama y requiere de cuidados especiales las 24 horas del día, lo que hace imposible que él trabaje.

El hombre de 67 años de edad contó que el pasado sábado se dirigía a la casa de una de sus hijas en su motocicleta y que cuando llegó al puente, esta le comenzó a fallar y en diversas ocasiones se le apagó, lo que le permitió ver a la joven, primero cuando iba subiendo el puente y después cuando se sentó en los barandales con intención de arrojarse.

Comentó que se le hizo extraño ver a una persona caminando por esa área, ya que no tiene espacio peatonal, pero nunca pasó por su cabeza las intenciones que esta joven podría tener hasta que estuvo parado a escasa distancia de ella.

«Al subir al puente ahí se me apagó la moto, dije ‘qué caray’, si nunca me había fallado, y como pude la volví a prender, vi que una muchacha a media subida iba sola, y me pregunté por qué irá a pie.

Prendí la moto y ahí voy para arriba y a la mitad se me vuelve a apagar, la volví a prender y al llegar a la parte plana me percaté que la muchacha ya no iba caminando, y que empezó a subirse a la orilla del tubo, del barandal y dije ‘¡híjole! Se va a tirar’”, señaló.

Explicó que cuando vio las intenciones de la muchacha no dudó en acercarse sin hacer ruido a ella para evitar una tragedia, pero que cuando ya casi llegaba, la joven se arrojó y que fue ahí cuando alcanzó a agarrarla del brazo izquierdo.

«La pesqué del brazo del lado izquierdo y teniéndola abajo en el voladero, yo la agarré fuerte del cuello de la blusa, ahí comencé a pedir ayuda, porque se me estaba resbalando, afortunadamente llegó otro muchacho y después dos elementos de policía y entre los cuatro pudimos subirla, no fue fácil”, resaltó.

Luego de que la subieran, dijo, la tuvieron sujetada hasta que llegaron los cuerpos de emergencia a ofrecerle ayuda y la trasladaron a recibir atención médica y sicológica.

Después de eso no ha vuelto a saber de esta persona, manifestó, pero sabe que estaba en su destino el poder ayudarla, porque él por su edad no es un hombre fuerte, sin embargo, pudo sostenerla y que no tiene palabras para describir el sentimiento que esta acción le generó.

SE LAS VE “NEGRAS”

Añadió que el último año de su vida ha sido muy pesado, pues, de la noche a la mañana, todo cambió para él y Carmen, su esposa, quien cayó enferma y dejó de valerse por sí misma, lo que lo orilló a dejar de trabajar para cuidarla todo el día.

Por lo anterior se las ve “negras” pues cuenta con poco dinero, y a veces no le alcanza para la alimentación especial, pañales, gasas, y todo lo que requiere, dijo, le gustaría acondicionar el cuarto donde se encuentra, ya que no cuenta con refrigeración y es pesado pasar el verano así.

¿CÓMO APOYARLO?

Si usted desea ayudarlo, puede realizar un depósito a la cuenta 4915 6644 5853 2446 de Banorte a nombre de Antonio Hernández Silva o visitarlo en su domicilio en la colonia Campanario, en la calle Santa Inés Norte No. 2350, en Cd. Obregón.