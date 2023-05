Localizan el cuerpo sin vida de jovencito que fue arrojado a canal

Sinaloa.- Lamentablemente, el niño de 13 años que fue lanzado abusivamente por un joven de 22 años, la tarde del pasado sábado, acaba de ser localizado en el canal Alto, que se encuentra ubicado cercano a la comunidad de Ruiz Cortines No. 1.

El cuerpo se encontraba en una de las compuertas del canal que cruza por la carretera Cero.

Como se mencionó anteriormente, los hechos sucedieron en el sifón que se encuentra adelante del campo Las Margaritas, a espaldas de la citada comunidad, perteneciente a Sinaloa municipio, a las 4 de la tarde del sábado, cuando el niño Ildefonso Garibaldi Berrelleza, de 13 años y a quien sus amiguitos le dicen «El Pepe», jugaba con otros.

Lugar al que llegó un joven de 22 años y tras amenazarlo con tirarlo al canal, este le suplicaba que no lo hiciera porque no sabía nadar, lo cual no le importó y terminó arrojándolo abusivamente.

Hoy finalmente fue localizado sin vida.

Un agradecimiento especial a todos los equipos de búsqueda: Protección Civil del estado, municipios de la zona norte y Buzos de la Semar.

Nuestras condolencias a la mamá del buen «Pepe» y familiares.