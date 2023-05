Niña de 11 años víctima de bullying se encuentra estudiando una maestría de matemáticas

MÉXICO.- La experiencia educativa de Adhara Pérez Sánchez no fue nada sencilla debido al bullying que sufrió por parte de sus compañeros a causa de su condición, pero todo eso cambió cuando descubrieron que su coeficiente intelectual era más alto que el de Albert Einstein.

Durante un tiempo, una niña de 11 años de México se acostumbró a las burlas de sus compañeros de clase, ya que ellos la consideraban diferente.

La niña, originaria de Tláhuac en Ciudad de México, fue diagnosticada con autismo a los 3 años, luego de que experimentara un retraso en el habla, gateara con rapidez y se meciera en su silla alta.

Sus padres le brindaron apoyo, pero en la escuela se encontró con niños que no fueron amables y se burlaron de ella debido a su retraso en el desarrollo.

Según informó LADbible, Adhara logró terminar la escuela primaria a la edad de 5 años, y también se graduó de la escuela secundaria y preparatoria a los 6 y 7 años, respectivamente, lo cual es impresionante. Sin embargo, a pesar de su éxito académico, su experiencia escolar no fue muy amigable.

Su madre, Nayeli Sánchez, compartió la lamentable experiencia que tuvo su hija durante su trayecto escolar:

Los profesores no fueron muy empáticos, me dijeron que ojalá ella terminara un oficio. [Adhara] empezó a autoexcluirse, no quería jugar con sus compañeros, se sentía extraña, diferente“, agregó.

Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que Adhara no podía soportar el trato que recibía en la escuela.

Podía estar en la escuela por un tiempo, pero luego no pudo, se quedaba dormida, ya no quería hacer cosas. Estaba muy deprimida, la gente no tenía empatía, se burlaban de ella”, dijo su madre al medio.

Después de descubrir que Adhara sabía la tabla periódica de memoria y tenía conocimientos de álgebra, Nayeli llevó a su hija a terapia para tratar su depresión causada por el acoso escolar. El terapeuta consideró que estos logros académicos eran una señal importante, por lo que recomendó que fuera matriculada en el Centro de Atención al Talento (CEDAT), una escuela para niños superdotados.

Después de realizar un examen inicial, se descubrió que el coeficiente intelectual de Adhara era de 160, lo que la convierte en una verdadera genio. Este resultado fue aún más impresionante al saber que su coeficiente intelectual supera el de Albert Einstein y Stephen Hawking.

Según LADbible, Adhara actualmente está estudiando un programa de maestría en matemáticas en la Universidad Tecnológica de México, mientras que también tiene el sueño de trabajar para la NASA y convertirse en astronauta en el futuro.

Quiero ir al espacio y colonizar Marte”, comentó Adhara a Goalast. “Si no te gusta dónde estás, imagina dónde quieres estar. Me veo en la NASA, así que vale la pena intentarlo”, aseguró.

La niña tiene el deseo de convertirse en astrofísica y espera estudiar en la Universidad de Arizona. A pesar de que le ofrecieron una beca, su viaje fue pospuesto debido a problemas con su visa.

A pesar de los obstáculos, Adhara no se rinde y tiene planes de terminar sus pruebas G a los 17 años, lo que le permitiría pilotear vuelos con el apoyo de una agencia que apoya a jóvenes científicos. Si lo logra, se convertiría en la primera persona con autismo en hacerlo, según LADbible.

Esto es realmente impresionante y un motivo de orgullo para su familia.