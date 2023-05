Familia deja a una abuelita en asilo el día de su cumpleaños

Un chofer de Uber se volvió viral en TikTok luego de que contara que le tocó dejar en un asilo a una señora de la tercera edad que fue corrida de la casa de su hija porque se hizo del baño.

El usuario Cristian Michell publicó en su cuenta una serie de clips para platicar que los hechos ocurrieron cuando le pidieron un viaje para llevar a una anciana a un asilo, sin imaginarse el contexto de esta historia.

En la banqueta estaba una viejita sentada con cinco bolsas negras y me puse a esperar a que saliera mi cliente de una casa de dos pisos… veo que por la ventana se asoma alguien y me llega un mensaje que dice: ‘No voy a salir, vas a llevar a la persona que está afuera, la vas a llevar a la ubicación que te puse’”, comenzó a contar el trabajador.

Cristian narró que se bajó del carro y le dio la mano a la señora, quien comenzó a llorar y le dijo: “No me quiero ir, yo nada más me hice pipí. Yo no he hecho nada malo, dile a mi hija que si quiere yo lavo mi ropa”.

Al no saber qué estaba pasando, el chofer subió a la señora a su coche y arrancó, momento en que la señora bajó el vidrio y le echó la bendición a la casa.

En el camino, la abuelita le contó que todo ocurrió cuando al hacer desayuno para su familia se hizo pipí, ya que sufre de incontinencia, motivo por el que su yerno se molestó e insultó.

“El yerno le dijo: ‘Ya me tienes cansado, pero ahora si te voy a mandar a un lugar donde vas a estar más a gusto y yo más a gusto sin ti, su hija se quedaba callada mientras su yerno le gritaba que era una cochina porque se hacía pipí, pero ella está enferma, tiene como 80 años”, dijo el trabajador de Uber entre lágrimas.

Después le empacó sus cosas en bolsas negras y la sacó de la casa para que esperara el Uber y la llevara al asilo, “cuando llegamos ya la estaban esperando ahí, ni siquiera se acordaron era su cumpleaños”, remató.