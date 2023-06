«Es un grito de ayuda… Están dejando morir a mi madre en el Hospital del IMSS en Guaymas»

Guaymas, Sonora.- Un afligida hija solicita la intervención de las autoridades para que puedan ayudarla en el caso de su madre que a recibido una pésima atención por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guaymas.

En el escrito la desesperada hija nos escribe el siguiente mensaje:

«Mi carta la dirijo a las autoridades para pedir ayuda, ya que están dejando morir a mi mamá, en IMSS HGZ #4 de Guaymas Sonora».

«Mi mamá es ELIZABETH ESCALANTE MIRANDA cama 171 NSS2471540130-3 6F1957PE

Tiene 65 años, persona diabética, hipertensa, con cardiomegalia y tiene dos hernias lumbares, recalco esto para que se den una idea de la situación médica de mi mama.»

«Ella INGRESO EL 13 DE ABRIL del presente año, con una fractura de cabeza fémur, la tuvieron una semana sin asignarle un médico para ver su caso, solo le administraban para el dolor, lo que indico el medico de emergencias, tardaron 2 semanas para ponerle una sonda, imaginen el dolor cada vez que hacemos su aseo.»

«Para nuestra mala suerte cuando ya le asignaron doctor fue la DRA. ROSADO traumatóloga, la cual nos informó que sería enviada a cd obregón para ser operada en la clínica de especialidades médicas ya que ocupara una prótesis, nos solicitó 3 unidades de sangre, la primera unidad la conseguimos el día 26 de abril, para los que han estado en esta situación saben lo difícil que es conseguir sangre y entonces nos informa mi mama tiene infección en la vía urinaria que no la puede trasladar a obregón así, e indico tratamiento para la infección la cual nunca disminuyo, al contrario una semana más nos informó que traía un hongo muy fuerte, la hemoglobina en 8.9.»

«Para entonces mi mama ya tenía malestares estomacal, dolor, náuseas y vómito, sin hacer menos su dolor de pierna, así que empezó la disminución de alimentos por que le producían vomito pensamos que era por el medicamento pero no fue así ya que para, el 2 de mayo yo informe a los enfermeros de turno de la noche que mi mama tenía un dolor abdominal muy fuerte y un poco sangre en el excremento para que lo pusieran en sus notas, el día 3 de mayo se le informo a la doctora de esta situación, la cual hizo caso omiso, para cuando le hicieron nuevamente análisis mi mama ya tenía baja su hemoglobina, para el 8 de mayo conseguimos 3 unidades más de sangre, pero la situación médica estaba peor ya tenía infección muy grande en la orina y la hemoglobina baja, le indican primera trasfusión de sangre el día 9 mayo, el día 15 mayo meto reporte en TAOD Y hablo con la directora de la unidad DRA. RAMIREZ de la negligencia médica que está viviendo mi mama por parte de la traumatóloga DRA. ROSADO, sin respuesta aun, para el día 19 de mayo mi mama tuvo hemorragia rectal abundante, que los análisis del momento indicaron 3 de hemoglobina, le indican trasfusión de 2 unidades más de sangre pero solo le ponen 1 ya que nos informan que la otra unidad de sangre hace reacción y es imposible ponérsela.»

«Ordeno que le retiraran la sonda por la mañana, pero mi mama no pudo orinar en todo el día, y con mucho dolor ya por la noche tuve que ir hablar con el subdirector en turno y el ordeno que nuevamente se le pusieran la sonda para poder vaciarla vejiga

Me pregunto, por qué dejaron que siendo mi mamá una adulta mayor con todos sus antecedentes médicos, dejaron que llegara a este punto, donde estaba el internista el DR. LIZARRAGA que debía estar al pendiente de mantener bien a mi mama, desde que está internada solo ha ido 3 veces a verla y es cuando mi mama y está en estado crítico, porque la doctora no pidió apoyo para seguir el tratamiento de la infección y dejo que se convirtiera en hongo.»

Sin mencionar a detalle todas decadencias y mal servicio de algunos enfermeros y camilleros solo por mencionar algo, dejaron a mi mama 4 horas echa del baño, por su fractura es imposible cambiarla una sola persona y nadie pudo ayudarnos en todas esas horas, hubo robo del celular de mi mama y muchas otras cosas más que hemos estado viviendo en estos 51 días de negligencias. La doctora Rosado sale de vacaciones sin impórtale nada, dejando a mi mama ahí sin más.»

«El día 26 le asignan nuevo medico traumatólogo que nos dio una luz en el camino el DR. MERINO ya que él dijo que la operaria aquí en Guaymas solo había que conseguir 2 unidades más de sangre, gracias a Dios ya la conseguimos, ordeno 2 trasfusiones más para poder subir la hemoglobina tiene programada su cirugía para el día miércoles 7 de junio.»

«El día miércoles 01 de junio fue la primera trasfusión y la segunda para el día 02 de junio, pero la química nos informa que no podría trasfundir la segunda unidad ya que la sangre estaba haciendo reacción y que ella no puede hacer más pruebas, que lo mejor es trasladarla a hospital general de especialidades de Obregón Sonora para que le hagan las trasfusiones haya y es aquí de nuestro miedo nuevamente.»

«Mi mamá ya está muy decaída muy cansada, ya no come, no platica, ya hay antecedentes de otros pacientes que han ingresado por este tipo de fractura y terminan lamentablemente sin vida.»

«No quiero que sea el caso de mi mama ya que ella ingreso por una fractura de fémur y su salud empeoro estando en las instalaciones del HGZ4 por su falta de empatía y negligencia médica.»

ATTE: CLAUDIA ELIZABETH DIAZ ESCALANTE Y FAMILIA.