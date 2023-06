Mujer que se casó con muñeco asegura que le fue infiel y le corta el pene

Meirivone Rocha Moraes es una mujer brasileña, de 37 años, que desde hace varios meses no solo es noticia en el ‘gigante suramericano’ sino también en otras partes del mundo por compartir detalles de su matrimonio con Marcelo: un muñeco de trapo. Según ha contado la señora, la unión tuvo lugar en 2021 y, producto de esta, ya hay hijos.

Hace cuatro meses aseguró que el último de los bebés había “desaparecido” y hasta emprendió una búsqueda con carteles haciendo un llamado a cualquiera que tuviese información para encontrarlo. “Estamos desesperados. Ayúdenme a divulgar y encontrar a mi bebé”, dijo junto a un video de varios recuerdos con Marcelinho.

Incluso, llegó a decir que los supuestos secuestradores se habían puesto en contacto con ella para acordar una cuantía, a cambio de la liberación. En videos posteriores, manifestó haber recuperado la tranquilidad, luego de hallar al pequeño y hasta había ido a bailar para celebrar.

Esa relación ha dado un nuevo giro luego de que Moraes acusara a su esposo por una presunta infidelidad. No es la primera vez, en medio de la “insólita” relación, que la mujer asevera ser víctima de engaño. En esta ocasión, optó por tomar una medida para poner fin a las “mentiras”.

La mujer dejó con varias preguntas a sus seguidores, luego de la revelación que hizo.

Daily Mail replicó una de las más recientes infidelidades, tras la cual la brasileña no solo envió a dormir a su “esposo” a la sala sino que también le retiró un consolador de 16 centímetros. Sobre la traición de la que aseguró haber sido blanco dijo: “me enteré cuando mi amigo me envió un mensaje una noche diciendo que me estaba engañando (…) Así que esa noche, me puse muy mal y lo hice dormir en el sofá”, recogió ese medio.

Para una mayor “seguridad” de que la deslealtad no se hiciera presente otra vez, Rocha Moraes reveló cómo intentaba mantener su tranquilidad. “Tengo miedo de que otras mujeres toquen el consolador de Marcelo, así que me gusta ponerlo en el cajón cuando salimos a bares o espectáculos”, agregó al evocar otro episodio de engaño. “La última vez encontré una tanga de color rosa brillante en el suelo”.

Recientemente, en su cuenta de Instagram, la brasileña compartió una sesión de fotos con Marcelo y Marcelinho en la cual parecía dar cuenta de que sus discrepancias estaban empezando a hacer parte del pasado. En esa red social, Moraes se acerca a los 75.000 seguidores, mientras en TikTok, quienes siguen sus videos son más de 623.000.

El origen de sus videos

Concretamente, la boda tuvo lugar a finales de 2021 y ha representado, según ella, la unión que “siempre” soñó. “Un matrimonio diferente, un matrimonio algo difícil de entender pero hay mucho amor involucrado, el amor incondicional, un significado muy importante para mí (…) Marcelo es el esposo ideal y fiel”, aseguró.

Sin embargo, la suramericana también reveló cómo empezó lo que para algunos supera los límites de la razón. De acuerdo con Clarín, antes de dar paso a ese “vínculo”, ella (dedicada a género musical forró) necesitaba con quien bailar, así que su mamá le confeccionó el muñeco para evitar dificultades a la hora de ensayar.

“Le pedí que hiciera un muñeco de trapo para bailar conmigo. Ella lo hizo y una amiga me sugirió que le pusiera el nombre de Marcelo”, contó la protagonista de esa historia al portal O Tempo, citado por el diario argentino. La idea terminó conduciendo en una boda y la generación de contenido que suele suscitar diferentes reacciones.

“¿Cómo puedes permanecer serio en esta situación?”; “Muchos la juzgan, si lo analizamos bien, no tiene ningún trastorno psicológico. Ella siempre será feliz con Marcelo, él nunca la atacará, nunca la engañará, nunca la pondrá en segundo plano”; “Si ella es feliz, eso es lo que importa”.