Asaltan a pareja y al ver que no traían nada, terminan regalándoles dinero.

INDIA.- Un par de asaltantes se han vuelto virales en las redes sociales debido a una peculiar «buena acción» captada en video. Según informes, estos delincuentes intentaron robar a una pareja en Nueva Delhi, India, pero al percatarse de que las víctimas no tenían dinero, terminaron regalándoles unas rupias antes de marcharse, según información publicada por Milenio.

Las víctimas denunciaron el incidente a la policía local y gracias a la grabación de un testigo, así como a las cámaras de seguridad cercanas, se logró identificar a los responsables. Tras su arresto, se confirmó que los ladrones le regalaron 100 rupias (20 pesos mexicanos) a la pareja después de darse cuenta de que sólo contaban con 20, según informó The Times of India.

Shahadra, New Delhi: Drunk burglars gave ₹100 to a couple whom they had tried to rob, after realizing that the couple only had ₹20 with them.

The incident was captured on CCTV and has since gone viral on social media, sparking mixed reactions.

The police used nearby CCTV… pic.twitter.com/1ZryLwDwu5

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 26, 2023