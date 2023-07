Muere bebé de 18 meses al ser olvidado dentro de un auto; detienen a sus padres

El suceso se produjo el pasado 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU., cuando Joel y Jazmine Rondon, ambos de 33 años y padres del bebé, regresaron a su casa en la ciudad de Lakeland a altas horas de la noche tras una fiesta y olvidaron a la niña atada a su sillita en la parte trasera del coche.

No fue hasta las once de la mañana del día siguiente que el padre, tras no encontrar a la pequeña en la casa, la buscó y la halló en el auto al sol bajo un «extremo calor» ya a esa hora del día, señaló este jueves en un comunicado la oficina del alguacil del condado Polk.

Presa del pánico, Joel Rondon sacó del coche a la niña atada todavía a su sillita, la metió en casa y de inmediato la llevaron él y su esposa al Centro Médico de Salud Regional de Lakeland, donde los facultativos no pudieron hacer nada por revivirla.

La temperatura corporal interna de la bebé llegó a ser de 104.4 grados Fahrenheit (40.02 grados Celsius). La autopsia efectuada determinó que la niña murió de hipertemia.