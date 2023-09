Despiden a la niña Zoe que murió en su segundo día de clases en el kinder

Querétaro.- La pequeña Zoe, murió el 29 de agosto en apenas su segundo día de clase en el preescolar Rita Zetina.

Durante el recreo la menor estaba jugando en la zona de juego de su jardín de niños, cayó de un juego pero se quedó ganchado su gafete, lo cual hizo que la niña falleciera de asfixia.

Se dice que los niños intentaron explicarle a sus maestras lo que vieron pero al ser tan pequeñitos nadie entendía que querían decir y cuando al fin fueron a ver donde estaba Zoé, la encontraron ya sin signos vitales.

Para las autoridades, no fue culpa de las maestras, no fue culpa de su mami, no fue culpa de nadie, fue totalmente un accidente.

Como padres podemos evitar estos accidentes, dejando de usar esos gafetes que son MUY peligrosos.

Mejor cómprenle a sus niños etiquetas de las que se pegan en los libros y ahí péguenles el nombre en su uniforme, será más seguro.