Joven se titula con honores y su familia no asiste a su graduación

Jalisco.- El joven Abraham Jiménez compartió que se graduó por promedio de contaduría, pero su familia no asistió a la ceremonia de graduación.

Abraham Jiménez es un joven originario de Jalisco. Además de ser modelo, concluyó con éxito sus estudios y se graduó por promedio como contador.

La graduación es el día más feliz para cualquier estudiante universitario. Por desgracia, Abraham tuvo que pasarlo solo, pues su familia no acudió a la ceremonia.

En el video, el joven muestra su diploma a la cámara mientras suena la canción “Frente a frente”, que hiciera famosa la cantante Jeanette en 1981. El video ha sumado más de un millón de reproducciones y ha generado varios comentarios de apoyo entre los usuarios.

No pocas personas compartieron que tuvieron experiencias semejantes tras su paso por la universidad: “Yo me fui en toga y birrete a pie a la iglesia. Nadie me quiso llevar, menos acompañar y el fotógrafo me dice: ¿y su familia joven?», escribió un usuario.