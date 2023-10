Muere joven por sobredosis en Nogales

Nogales, Sonora.- Un joven fue encontrado sin vida por su expareja y de acuerdo a los primeros reportes, se teme que haya muerto por una posible sobredosis de droga.

Los hechos se registraron a las 12:10 horas del pasado lunes 23 de octubre, cuando elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la calle Acacia Vieja de la colonia Las Acacias, donde reportaron a una persona inconsciente.

Una vez en el lugar, los oficiales tuvieron a la vista a paramédicos de Cruz Roja, quienes les informaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se entrevistaron con la reportante.

Ella les manifestó que su ex pareja, de nombre Isaac Israel, de 21 años, era quien se encontraba recostado sobre el sofá y que momentos antes, fue alertada por su hermana de que su ex pareja no despertaba, por lo que le pidió marcara al 911.

Hizo mención que tuvo conocimiento que Isaac, tomaba pastillas, desconociendo de cuáles eran y que también padecía de epilepsia, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para la realización de los trámites de ley.

Con información de: Infonogales