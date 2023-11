Encuentran a tres adultos y un recién nacido sin vida en el interior de una vivienda

Tijuana.- Durante la mañana de este lunes 27 de noviembre, fueron localizados sin vida tres adultos y un recién nacido en el interior de un domicilio en Tijuana.

El hallazgo se dio tras un reporte a las 10:57 am, en el que se informó que un grupo de personas se encontraban inconscientes dentro de una vivienda, ubicada en la calle Valle de la Fortaleza, en la colonia Parajes del Valle.

Al lugar llegaron unidades de Bomberos de Tijuana, junto con la Cruz Roja y autoridades de la Policía Municipal, ingresaron con una unidad de materiales peligrosos para realizar el monitoreo del área, sin embargo, hasta el momento se desconoce el origen y las causas del incidente.

Continúan los trabajos en el área y fue solicitada la presencia de la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS) para la atención de familiares.

Por su parte, Rafael Carrillo Venegas, Director de Bomberos hablo sobre el incidente «No podemos dictaminar la posible causa, obviamente hay hipótesis pero tenemos que confirmarlas con Fiscalía y con los peritos de Bomberos», mencionó.

Las autoridades informaron que hay tres posibles hipótesis, la primera es por saturación de monóxido, una segunda es por saturación de Gas LP y una tercera es por alguna reacción química.

«No podemos dictaminarlo hasta que fiscalía realice su trabajo y podamos ingresar, no había olor a gas, no hay olor a humo o algún tipo de químico, no había anafres, entonces, debemos esperar a que a que Fiscalía retire los cuerpos y entrar al lugar para investigar más a detalle» añadió Carillo Venegas.

Realizar una ventilación cruzada en las viviendas, es decir, abrir dos ventanas que vayan de un extremo de la casa a otro para evitar la saturación de monóxido de carbono

Al momento de ir a dormir, cerrar los suministros de gas. Apagar luces y adornos navideños antes de ir a dormir.