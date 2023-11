Madre va por su bebé a la guardería y se lo entregan sin vida

Nuevo León.- Aurora es una joven madre que lamenta la pérdida de su pequeño de 10 meses. Esto ocurrió el pasado 13 de noviembre en Nuevo León, en una guardería infantil llamada Centro Educativo Triunfo.

Según han informado los medios locales, Aurora contrató ese servicio de guardería porque se encontraba cerca de su trabajo. De esta manera, la joven salía cada tres horas de su trabajo para ver a su pequeño.

No obstante, en una de las ocasiones que fue a visitarlo, la encargada le cerró la puerta y no le dijo lo que pasaba con el menor; momentos más tarde, le dijeron que no reaccionaba.

De acuerdo con lo contado por Aurora, ella lo tomó en los brazos y le dio palmadas en la espalda intentando reanimarlo. Le hizo RCP hasta que llegó la ambulancia, quienes le confirmaron que no tenía signos vitales.

Hasta el momento, la guardería no ha dado explicaciones y la madre se encuentra devastada por la pérdida, afirma que si no es porque ella va a ver a su hijo, los trabajadores de la guardería no se hubieran percatado de ello.

Por supuesto, Aurora ahora exige justicia por la muerte del pequeño, considera que lo que ocurrió fue un caso de negligencia y que no recibió el cuidado necesario para evitar que algo así sucediera.

Información de: San Diego Red