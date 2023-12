Novia cancela su boda en plena ceremonia

En redes sociales se ha vuelto viral un video registrado en Córdoba, Argentina, durante la ceremonia en el que una mujer y un hombre se iban a casar.

El momento incómodo surgió cuando la novia decidió decir que no cuando le preguntaron si aceptaba casarse con su prometido. todos los presentes tomaron con sorpresa la respuesta de la novia, sin embargo, ella tuvo fuertes razones para negarse a contraer matrimonio.

A través de un video que ha sido compartido en la red social X, antes Twitter, se ha dado a conocer el momento en el que una mujer, de nombre Jessica Lucía Avilés decidió decir que no aceptaba casarse con su prometido ante la mirada incrédula de él.

En el material audiovisual se puede ver a la novia, vestida de blanco, durante la ceremonia de su matrimonio que se llevó a cabo en Córdoba, Argentina según reporta la cuenta -@NidiaSerrano-, la ceremonia terminó con triste final pues la novia tuvo que devolver el anillo de compromiso.

En el material audiovisual se puede apreciar el momento en el que Jessica Lucía Avilés dudó cuando le preguntaron: “¿Es tu deseo de tu libre y espontánea voluntad contraer matrimonio civil con el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?”, tras un incómodo silencio la mujer respondió que no.

Y LA NOVIA DIJO "¡NO!" En #Chinú, #Colombia.

Jesica Avilez dijo "no" en el momento decisivo a Santiago Restrepo y adujo que se sentía engañada por el trato de la familia del novio.

“No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”, dijo la mujer y procedió a devolverle el anillo a su pareja.

“El papá no está de acuerdo, el papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”.

Ante la inesperada respuesta, los invitados quedaron en silencio y solo se escucharon los aplausos de un hombre que no aparece en cámara: “¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”, expresó.

La novia ofreció más detalles de su inesperada decisión pues explicó que ella considera que su prometido se deja mandar por su papá, además de que no le gustó como trató a sus hijas. Por lo que explicó que la poderosa razón por la que no se casaría, es porque primero estaban sus hijas.

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”.

Tras escuchar los argumentos de la mujer, la notaria rápidamente, anunció la cancelación del matrimonio y se fue del lugar.

Sin embargo, el banquete y la fiesta todavía no estaban pagados, por lo que los invitados tuvieron que quedarse y ayudaron a cubrir los gastos del evento de acuerdo a lo que se puede ver en un video grabado por otro de los asistentes.

“El señor aquel (Santiago Restrepo) era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella“.

“¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, señaló.

​Usuarios debate sobre la decisión de cancelar la boda en plena ceremonia

El incómodo momento generó la reacción de los internautas, pues aseguraron que la decisión de la novia fue la mejor y fue hecha a tiempo, pues explicaron que salvó a sus hijas de formar parte de una familia que no las aceptaban de la mejor manera.

“Parada la señorita ”; “El man no se salvó de nada, ella salvó a sus hijas de una familia dónde no las querían. Primero están los hijos. Bravo por ella”; “Te salvaste de un tacaño!!!! Tan pegao del anillo, fue lo único que le importó”; “Veo tanta tranquilidad en esa pareja que ella tomó la decisión correcta por los dos el nisiquiera se enoja, sabe que lo que ella dice es verdad, todo un caballero aceptar su no, sin groserías, ni nada así, un par de valientes que de seguro tendrán la oportunidad de ser felices”.

