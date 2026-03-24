Promueve Congreso de Sonora caminata para concientizar sobre el autismo

Hermosillo, Sonora.– Con el propósito de fomentar la concientización y la inclusión, la diputada Jazmín Gómez Lizárraga (PT), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad del Congreso del Estado de Sonora, encabezó una rueda de prensa para invitar a la ciudadanía a participar en la Caminata por el Autismo.

La legisladora destacó que, desde el Poder Legislativo, se han impulsado acciones y políticas públicas en favor de las personas en situación de discapacidad, en coordinación con el Gobierno de Sonora y en vinculación con diversas asociaciones civiles, con el objetivo de fortalecer el respeto y la garantía de sus derechos.

Por su parte, Cervando Flores Castelo, procurador de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Gobierno de Sonora, señaló que esta caminata se ha realizado durante diez años consecutivos y tiene como objetivo fomentar el reconocimiento y el respeto a la condición de las personas con espectro autista.

Asimismo, resaltó el incremento en el presupuesto destinado al sector salud, así como el fortalecimiento de la atención mediante las clínicas de neurodesarrollo, que actualmente brindan servicio en diversos municipios y cuya cobertura se ampliará con la construcción de nuevos espacios en la entidad.

La caminata se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo, a las 8:30 horas, partiendo de la Plaza Zaragoza hacia la Plaza Emiliana de Zubeldía.

También participaron Natalia Navarro Laguna, directora de Atención al Neurodesarrollo, y María Auxiliadora Ung, representante de Autismo Sonora y de la Red de Asociaciones por la Discapacidad en Sonora.