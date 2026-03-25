Gobernador Durazo expande oferta turística con nuevo Malecón “El Cochórit” al 93% listo

– La primera etapa del malecón en la playa El Cochórit se entregará en los próximos días para ampliar la oferta turística a los vacacionistas que lleguen al estado durante la Semana Santa

– La obra requirió una inversión de 31.6 millones de pesos en 560 metros de longitud, donde se llevan a cabo obras de terracería, banquetas, carpeta asfáltica, guarniciones, escalinatas, alumbrado público, acceso a áreas de estacionamiento y vegetación

Hermosillo, Sonora.- Con obras de infraestructura que detonan el turismo en el estado y amplían la oferta de destinos atractivos para visitantes locales y extranjeros, como es el caso del nuevo malecón en la playa El Cochórit en Empalme, el gobernador Alfonso Durazo Montaño convierte a Sonora en la plataforma clave para el desarrollo turístico y económico del noroeste de México.

El titular del Ejecutivo estatal precisó que los trabajos para la construcción del malecón El Cochórit, registran un avance del 93 por ciento en su primera etapa, misma que se entregará antes de Semana Santa para que los vacacionistas puedan disfrutar de este punto de turístico que representa una de las riquezas naturales de Sonora.

El malecón El Cochórit requirió una inversión de 31.6 millones de pesos en 560 metros de longitud, donde se llevan a cabo obras de terracería, banquetas, carpeta asfáltica, guarniciones, escalinatas, alumbrado público, acceso a áreas de estacionamiento y vegetación.

“Va a quedar como el malecón de Huatabampito, la primera etapa ya va a estar disponible antes de Semana Santa, o sea que va a ser una opción para los turistas de playa casi diría yo obligada”, expresó el gobernador Durazo.

La obra del malecón dinamizará la economía en favor de los habitantes de Empalme, quienes coincidieron en que la nueva infraestructura atraerá el turismo y beneficiará el comercio local con el consumo de productos y alimentos típicos de la región.”, dijo.