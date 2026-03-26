Dictamina comisión del Congreso de Sonora iniciativa para fortalecer derechos de las personas adultas mayores

Hermosillo, Sonora.- Con el propósito de colocar a las personas mayores de 60 años como un grupo prioritario en la agenda pública, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La diputada Jazmín Gómez Lizárraga (PT), presidenta de la comisión, explicó que la iniciativa tiene como objetivo reforzar la protección jurídica, social e institucional de este sector de la población, al reconocerlo como un grupo prioritario en situación de vulnerabilidad, cuyos derechos deben garantizarse de manera efectiva.

Detalló que la propuesta contempla acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, como el reconocimiento de nuevas formas de violencia, el acceso a la justicia con enfoque preferencial y el fortalecimiento de la Procuraduría de Protección del Adulto Mayor (Prodeama). Además, incluye la regulación de albergues y centros de cuidado, así como la implementación de medidas de protección social y económica.

Gómez Lizárraga destacó que el dictamen fue enriquecido con las propuestas y opiniones vertidas en los foros de socialización realizados en los municipios de Hermosillo y Guaymas.

En la reunión estuvieron presentes los diputados David Figueroa Ortega (PVEM), Julio César Navarro Contreras (Morena) y Emeterio Ochoa Bazúa (PRI).