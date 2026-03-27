Gobernador Durazo resuelve demandas de comunidades del sur con acciones en salud, obras hídricas y maquinaria

– El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó en el sur de Sonora el arranque de la Primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y Chikungunya 2026, impulsando una estrategia integral de salud pública con acciones de prevención, control vectorial y participación ciudadana para reducir riesgos sanitarios en la entidad

– Para dar solución a una demanda histórica de agua potable de más de 30 años, fortaleció la infraestructura hidráulica y los servicios municipales mediante la rehabilitación de pozos de agua potable y la entrega de maquinaria pesada en beneficio de las comunidades de esta zona

Navojoa, Sonora.- Como parte de su compromiso con la salud y el abasto de agua para el bienestar integral de las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una gira de trabajo en el sur del estado, donde arrancó la Primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y Chikungunya 2026 en la comunidad de Masiaca, y entregó la rehabilitación de pozos de agua potable, así como maquinaria pesada.

El mandatario estatal inició su gira en Navojoa con el arranque de la Jornada Nacional en la comunidad de Masiaca, estrategia que se implementa de manera simultánea en las 32 entidades del país y que busca reducir los riesgos de transmisión de estas enfermedades mediante acciones intensivas de prevención y control vectorial. En su mensaje, el gobernador Durazo destacó que esta campaña contempla acciones focalizadas en las colonias más afectadas con actividades como eliminación de criaderos, fumigación, aplicación de larvicidas, así como labores de concientización en escuelas, espacios públicos y comunidades.

Asimismo, subrayó que en Sonora se han reforzado estas acciones con resultados importantes, como la fumigación de más de 197 mil hectáreas, la intervención en más de 336 localidades y la revisión de millones de recipientes potenciales para la reproducción del mosquito transmisor.

«Por eso iniciamos aquí en Masiaca. Yo no sé cuándo había venido un gobernador acá y yo no sé cuándo un gobernador ha dado respuesta a una demanda de Masiaca, pero aquí estamos, a ras de suelo, como he gobernado estos casi cinco años. Hoy iniciamos este programa, año con año se presentan casos, pero tenemos que aplicarnos a resolverlo y no lo puede hacer solo el gobierno. Y no quiero echarle la responsabilidad a la gente, pero sin la colaboración de la gente, sin la colaboración social, no es posible”, expresó.

Posteriormente, el gobernador Durazo junto a Rodolfo Castro Valdez, director de Conagua en Sonora, realizó la entrega de obra de rehabilitación y equipamiento de pozo en Teachive, que en conjunto con la Conagua dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, requirió una inversión de seis millones 554 mil 658 pesos. Destacó que con esta medida se da respuesta a la comunidad que por 30 años demandó el acceso al agua potable, y que hoy es una realidad, beneficiando a mil 52 habitantes de las comunidades de Teachive, Cucajaqui y Choacalle de Navojoa. Así mismo de manera simbólica se inauguraron siete pozos en el municipio de Navojoa, con una inversión global entre la federación y el estado de cerca de 47 millones de pesos entre 2024 y 2025, para dotar de agua a más de 7 mil habitantes de 10 comunidades.

En Teachive, con una inversión superior a los 31.3 millones de pesos, entregó al presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, maquinaria pesada y unidades especializadas que permitirán fortalecer tareas de limpieza, mantenimiento urbano e infraestructura, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa en servicios públicos.

Más tarde, al arribar a Huatabampo, el gobernador Durazo encabezó la entrega de maquinaria al presidente municipal, Alberto Vázquez Valencia, que incluyó una barredora, una pipa, un dompe, y retroexcavadora, con una inversión de más de seis millones 734 mil pesos, consolidando el respaldo del Gobierno del Estado en beneficio de los habitantes de ese municipio.

Finalmente, el gobernador Durazo sostuvo una reunión de trabajo con ejidatarios del Fuerte Mayo, donde se abordaron temas prioritarios relacionados con la situación hídrica y el desarrollo regional, reiterando su compromiso con el diálogo cercano y la atención directa a las comunidades.