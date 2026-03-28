Durazo y Sheinbaum encabezan agenda de protección y prevención de violencia hacia las mujeres en Sonora

– El mandatario estatal refrendó su compromiso para avanzar en la igualdad sustantiva y fortalecer la protección a mujeres en Sonora, en coordinación con la presidenta Sheinbaum

– En Sonora se han consolidado políticas públicas con perspectiva de género, alineadas con los sistemas nacionales, mediante el fortalecimiento de la red de apoyo, incluyendo la creación de estancias temporales para mujeres en situación de violencia extrema

Hermosillo, Sonora.- Con un llamado firme a no bajar la guardia en la protección de los derechos de las mujeres, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró su compromiso de consolidar un Sonora más empático, solidario y seguro, durante su participación vía videoconferencia en la sesión conjunta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres y del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario sonorense destacó que este sistema representa una institución clave para articular esfuerzos entre el gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, las y los gobernadores, así como representantes de distintos poderes, con el objetivo de avanzar de manera integral en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Nos quedamos con una tarea muy amplia que ha surgido de propuestas recogidas en este sistema y con el compromiso de hacer nuestra parte sin regateo alguno en el estado de Sonora para avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la entidad”, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.

Acompañado de la secretaria de las Mujeres, Sheila Hernández Alcaraz, el gobernador Durazo Montaño reiteró que se dará puntual seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados durante esta sesión de instalación, fortaleciendo la coordinación institucional para garantizar resultados efectivos en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Cabe destacar que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha consolidado en Sonora políticas públicas con perspectiva de género, alineadas con los sistemas nacionales, mediante el fortalecimiento de la red de apoyo para mujeres, incluyendo la creación de estancias temporales para mujeres en situación de violencia extrema.

Asimismo, se han inaugurado 19 Centros LIBRE, que brindan atención psicológica gratuita, además de la creación de la primera Defensoría especializada, orientada a garantizar el acceso a la justicia para las mujeres sonorenses.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso con la seguridad y la integridad de las mujeres, impulsando acciones que consoliden un Sonora más empático, solidario y seguro para todas.