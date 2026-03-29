Gobernador Durazo invierte 770 millones en obras hidráulicas para la frontera

– El mandatario estatal informó que se invertirán 400 millones de pesos en 2026 y 370 millones en 2027 para impulsar el tratamiento de aguas residuales en la frontera de Sonora

Hermosillo, Sonora.- A través de un plan integral de infraestructura hidráulica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa el tratamiento de aguas residuales para un mejor aprovechamiento del recurso hídrico en la frontera de Nogales, con una inversión de 770 millones de pesos para ejercer entre 2026 y 2027, de los cuales 400 millones se ejercerán este año y 370 millones el siguiente.

Para este 2026, con un monto de 400 millones de pesos se contempla ampliar la capacidad instalada en las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) de Lomas de Anza, Puerta de Anza, y Los Alisos, dado que, derivado de la configuración del terreno del municipio, el agua que no alcanza a sanearse escurre de forma natural hacia la planta de Río Rico en Arizona, Estados Unidos.

El mandatario estatal mencionó que en 2027 se ejercerán los 370 millones de pesos restantes para continuar con las acciones encaminadas al tratamiento eficaz del agua del lado mexicano, dando cumplimiento a las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que indican el correcto uso y saneamiento del vital líquido que llega a cada municipio, además de que se podrá recargar el acuífero, así como tener un mayor aprovechamiento de las aguas ya tratadas.

“Es un plan integral para sanear las aguas residuales de Nogales, que hoy desembocan en Nogales, Arizona, son tratadas en una planta en Río Rico, y el objetivo es darle capacidad a la ciudad de Nogales para tratar sus propias aguas, esto requiere una inversión de 770 millones de pesos”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño destacó que, en materia de infraestructura hidráulica, los trabajos realizados en la avenida Tecnológico han funcionado correctamente, ya que con las precipitaciones del año pasado no se registraron pérdidas humanas, en comparación con las lluvias de años anteriores.