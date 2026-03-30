Lanza Gobernador Durazo tercera convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán

– El gobernador Alfonso Durazo Montaño lanzó la convocatoria para la tercera generación del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán, dirigida a estudiantes de ingenierías y carreras afines; el registro estará abierto del 30 de marzo al 6 de mayo y los resultados a partir del 1 de junio

– El programa seleccionará a 30 estudiantes sonorenses para una estancia académica de 10 meses en Taiwán, con formación en sectores estratégicos como semiconductores, electromovilidad, automatización y energías limpias

Hermosillo, Sonora.- Como parte de su visión estratégica para fortalecer el talento joven y posicionar a Sonora en sectores de alta tecnología, como parte del eje de talento humano del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el lanzamiento de la convocatoria para la tercera generación del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán.

Durante el evento, el mandatario estatal, junto a Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso) destacó que este programa representa una oportunidad única para que jóvenes sonorenses se capaciten en áreas clave como semiconductores, electromovilidad y energía sustentable, en el marco del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

El jefe del Ejecutivo estatal subrayó que, gracias a esta iniciativa impulsada por su administración, ya son 60 estudiantes sonorenses quienes han tenido la oportunidad de formarse en universidades de vanguardia en Taiwán, fortaleciendo sus capacidades y contribuyendo al desarrollo económico del estado.

“La idea de este programa es que estos jóvenes no solo vayan a complementar a una región como Taiwán con su formación técnica que ya adquirieron aquí, sino que sean nuestros embajadores con las empresas taiwanesas y que regresen a México convertidos en embajadores de las empresas en las que ellos hacen sus prácticas, para que en algún momento puedan despertar el interés de establecer sus inversiones aquí en el estado de Sonora”, destacó el gobernador Durazo.

Durante el evento, Durazo Montaño subrayó que las y los beneficiarios del programa serán seleccionados mediante un proceso estrictamente meritocrático, sin favoritismos, lo que refleja el talento y la capacidad de la juventud sonorense.

Para la tercera generación, destacó que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la formación académica de 30 estudiantes sonorenses, quienes realizarán una estancia de 10 meses en Taiwán, con enfoque en sectores estratégicos como semiconductores, electromovilidad, automatización y energías limpias.

En el evento, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez, respaldó esta iniciativa y exhortó a las y los jóvenes a aprovechar la oportunidad y regresar a Sonora para contribuir al desarrollo del estado. Por su parte, el presidente ejecutivo del Codeso, Francisco Acuña Méndez, destacó que este programa refleja el compromiso del Gobierno de Sonora con la educación y la formación de talento.

Al evento asistieron también el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez; Jorge Islas, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía; Cuitláhuac García, director general del Cenagas; Jesús Valdez, director de Promoción en el Extranjero de la Secretaría de Economía; así como rectoras y rectores de universidades públicas y privadas de Sonora.

La convocatoria inicia este 30 de marzo de 2026 y permanecerá abierta hasta el 6 de mayo de 2026. Los resultados del proceso de selección se darán a conocer a partir del 1 de junio de 2026 y está dirigida a estudiantes de las ingenierías en mecánica, mecatrónica, electrónica, sistemas, eléctrica, semiconductores, industrial o cualquier otra carrera afín al Plan Sonora.

Las y los estudiantes interesados en formar parte de la tercera generación del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán pueden ingresar a Codeso.mx para acceder a la convocatoria y mayor información.