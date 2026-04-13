Gobernador Durazo consolida estabilidad laboral con más de 23 mil nuevos empleos formales en Sonora

– Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, se generaron 23 mil 511 nuevos empleos formales en la entidad, lo que demuestra una dinámica positiva a inicios de año, principalmente en los sectores de agricultura y ganadería y comercio

Hermosillo, Sonora.- Con la política de bienestar social y generación de más y mejores empleos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha consolidado en Sonora una tendencia de crecimiento de puestos laborales y estabilidad para las y los trabajadores; estas acciones se reflejan en el incremento de 23 mil 511 nuevos empleos formales en la entidad, al pasar de 644 mil 260 trabajadores asegurados en enero a 667 mil 771 en marzo.

El mandatario estatal destacó que, con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el primer trimestre de 2026 se generaron más de 23 mil nuevos empleos formales en la entidad, lo que demuestra una dinámica positiva a inicios del año, principalmente en los sectores de Agricultura y Ganadería y Comercio.

En el último reporte de marzo, encabezaron la generación de empleo formal, en primer lugar agricultura y ganadería con un total de 7 mil 041 empleos, seguido del comercio con 3 mil 489.

Asimismo, el comportamiento del empleo en Sonora, alineado con entidades como Baja California y Nuevo León, ubica al estado en el tercer lugar de crecimiento porcentual en la región fronteriza.

En el comparativo anual, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la entidad registró un incremento de 674 empleos formales, al pasar de 667 mil 097 a 667 mil 771 trabajadores asegurados.

El Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, refrenda su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan el empleo formal, promuevan la inversión y generen mayores oportunidades para las y los sonorenses.