Mujer con enfermedad mental ataca a una mujer en el sector Centro .

Mientras esperaba camión en un concurrido lugar del Centro de Guaymas, una mujer fue víctima de una enferma mental, quien la agredió física y verbalmente para luego darse a la fuga, de acuerdo a testigos no es la prima vez que esto sucede.

Guaymas, Sonora.- El miércoles por la mañana una mujer que padece de sus facultades mentales agredió a una abuelita guaymense, quien se encontraba esperando camión en la parada situada sobre la calle 19 y avenida Serdán del sector Centro de Guaymas.

“Yo estaba a un lado de mi abuelita, estábamos esperando camión, de la nada llegó una mujer y me agarro del cabello, me aventó contra la puerta blanca de la tienda “B Hermanos” y luego me insultó”, narró la víctima.

De acuerdo a los testigos, la agresora es una mujer que padece de sus facultades mentales y no es la primera ocasión en la que agrede de esa forma a los ciudadanos.

“Qué tal si le hubiera pegado a mi abuelita, quiero hacer la denuncia pública ya que no procede legalmente porque la mujer está enferma mental”, comentó la víctima.

La persona que padece de sus facultades mentales es descrita de tez morena y que siempre camina por la avenida Serdán con un trapo amarrado en la cabeza