Siguen a 38 trabajadores de Dportenis que fueron contacto directo con el guaymense que murió por Covid-19.

Guaymas, Sonora.- La mañana de este miércoles Daniel Pérez, Medina, el Coordinador de Información y Análisis del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que al menos a 38 trabajadores de la empresa Dportenis, se les ha dado seguimiento vía telefónica después de que tuvieron contacto director con el guaymense Carlos, que recientemente perdió la vida a causa del Covid-10.

“En el caso particular del que citan aquí, hemos sobre todo en en coordinación con el sector Salud y estamos dando seguimiento a alrededor de 38 personas entre ellos familiares, trabajadores de la empresa, trabajadores IMSS, clientes de este trabajador que hasta donde sabemos tenía una actividad de cobranza y realizaba algunas visitas a ciertos domicilios para hacer su labor”.

Son 38 personas las seguimos vía telefónica para ver la progresión de síntomas y desafortunadamente ya no todos nos están contestan vía telefónica para saber si tienen algún síntoma o no, hemos realizado acciones en conjunto dentro del Instituto como en coordinación con Secretaría de Salud, para el monitoreo de muestras, el monitoreo de familiares , de la zona, porque también es cierto no todos son derechohabientes del IMSS, tienen otras derechoabiencias, por lo cual es un esfuerzo en conjunto”, destacó el funcionario.

Cabe señalar que por fortuna no se ha detectado algún brote fuera del ámbito familiar, derivado de este caso de Covid-19 en el puerto de Guaymas.